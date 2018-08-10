Башкирия стала второй в России по количеству очагов ДТП

Москва лидирует по количеству мест концентрации ДТП в 2017 году – там зафиксирован 191 опасный участок. При этом на первое полугодие текущего 2018 года осталось только семь очагов аварийности, что говорит о том, что власти предпринимают меры для их ликвидации.