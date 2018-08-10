Башкирия стала второй в России по количеству очагов ДТП

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» изучили данные региональных госавтоинспекций о местах концентрации ДТП, наличии камер фото- и видеофиксации и предоставили подробную информацию о лидирующих по авариям регионам.
Москва лидирует по количеству мест концентрации ДТП в 2017 году – там зафиксирован 191 опасный участок. При этом на первое полугодие текущего 2018 года осталось только семь очагов аварийности, что говорит о том, что власти предпринимают меры для их ликвидации.
На втором месте оказалась Башкирия со 138 опасными участками. Эксперты отмечают, что 109 участков находятся в Уфе. Меры по предупреждению ДТП внесены в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018–2019 годы.
Третье место заняла Самарская область. Далее идут Пермский край, Иркутская область, Краснодарский край, Дагестан, Санкт-Петербург, Ярославская и Тюменская области.
Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев рассказал, что в субъектах с наибольшим количеством мест концентрации ДТП очаги аварийности в основном сосредоточены на городских улицах. А в регионах с малой концентрацией таких мест очаги находятся в равной степени как на дорогах местного значения, так и на региональных и федеральных трассах.