Адвокат преступникам, которые сожгли его машину в Уфе: Меня это не остановит

- Я хотел бы вот что еще сказать. Даже если я пойму, по какому делу мне намекали, меня это ни в коем случае не остановит. Потому что я придерживался и буду придерживаться принципов честной адвокатской деятельности от и до. А то, что преступники попытались лишить меня средства работы, на итог моей деятельности никак не повлияет, – говорит адвокат Булат Сафин.