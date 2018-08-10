Адвокат преступникам, которые сожгли его машину в Уфе: Меня это не остановит

Происшествие произошло в ночь на 9 августа, примерно в половине четвертого, уже под утро. Во дворе дома по улице Кустарная загорелся автомобиль Nissan Tiida 2007 года выпуска, принадлежащий адвокату одной из адвокатских фирм Булату Сафину.
Накануне вечером, в 18:30, стажер адвоката привез шефа домой, припарковался, как обычно, и отправился домой. Стажер возит Булата Сафина на его машине, так как адвокат - инвалид 1 группы по зрению.
- В моем доме две соседки в это время не спали, увидели пожар и вызвали пожарных, которые, спасибо им, приехали буквально через пару минут и вовремя потушили пожар. Задержись они хоть на минуту, последствия могли быть гораздо ужаснее, – рассказывает адвокат Булат Сафин.
Последствия пожара сейчас испытывает только сам пострадавший: машина до того, как сгорела, стоила не больше 300-350 тысяч рублей. Полностью выгорел моторный отсек, ремонт будет стоить гораздо больше.
Для Булата последствия происшествия существенны: это его единственная машина, которая действительно не роскошь, а необходимое средство передвижения, особенно учитывая занятость – иногда по несколько заседаний судов в день.
Однако если бы пожарные не приехали вовремя, последствия действительно были бы более жестокие не только для погорельца. По видео, изъятым полицейским с разных камер – их в округе было полно – видно, что некий мужчина плеснул бензин или еще какое горючее средство между ветровым (лобовым) стеклом и капотом и поджег. То есть, это однозначно, умышленный поджог.
Так вот, если бы вовремя не потушили, пострадали бы и другие машины, стоящие вокруг и вообще, горела бы вся улица, как выразился владелец машины: в этот вечер он заправил ее полностью: 50-литровый бак «по горлышко».
Булат Сафин уверен: поджог связан с его профессиональной деятельностью – он адвокат, в основном помогает людям в спорах в сфере защиты прав потребителей.
- Мне пока в голову не приходит, кто это может быть. Я человек абсолютно неконфликтный, не ругаюсь ни с кем, ни, тем более, не оскорбляю. У меня вообще многие дела примирением сторон заканчиваются, – недоумевает адвокат.
То же самое касается и не профессиональных, а личных контактов – Сафин не знает, кому он мог так насолить.
То, что поджигали именно его машину, в этом он тоже уверен:
- Если бы это было хулиганство, подожгли бы любую подороже, рядом вот стояла Honda CRV, на порядок дороже моей машины. И на видео видно: злоумышленник именно искал среди других мою машину. Однако он попался под камеры видео-наблюдения, значит, дилетант, – говорит адвокат.
Хотя с другой стороны, то, что поджигатель попался под камеры, могло быть специально, чтобы дать понять: это не случайный пожар, это поджог, вот мы поджигаем твою машину, предупреждаем тебя, имей в виду. Адвокат Сафин в телефонном разговоре сказал нам, что и это предположение имеет право на существование.
- Я хотел бы вот что еще сказать. Даже если я пойму, по какому делу мне намекали, меня это ни в коем случае не остановит. Потому что я придерживался и буду придерживаться принципов честной адвокатской деятельности от и до. А то, что преступники попытались лишить меня средства работы, на итог моей деятельности никак не повлияет, – говорит адвокат Булат Сафин.
- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, которые могут быть причастны к совершению поджога, устанавливаются обстоятельства произошедшего, – говорят в пресс-службе МВД по Башкирии.
Напомним, что это не первый случай, когда уфимским адвокатам таким изуверским способом «намекают» на что-то. В августе прошлого года возле торгового комплекса «Южный» также был взорван автомобиль юриста, бывшего полицейского.
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