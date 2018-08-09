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Башкирия заняла 38 место в стране по доступности бензина

9 августа 2018, 15:29
Каждый работающий житель республики может позволить себе купить 675 литров топлива.

Интересный рейтинг регионов страны составили аналитики «РИА-Рейтинг», ранжировав субъекты федерации по доступности бензина – по количеству литров топлива марки Аи-92, которое можно купить на одну чистую среднемесячную зарплату. При расчете анализировался период с июня 2017 года по май 2018-го.

Оказалось, что больше всего топлива могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа – 2010 литров в одни руки. На втором месте москвичи – по 1600 литров на брата (ну или на сестру). Почти столько же – 1599 литров на одну зарплату – могут приобрести жители Чукотского автономного округа.

Последние места в рейтинге заняли Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия: три последних места, соответственно, 457, 483 и 493 литра бензина на одну зарплату.

Среднестатистический россиянин может позволить себе купить на одну зарплату 987 литров бензина Аи-92.

На карте ниже можно посмотреть в какой части страны бензин более или менее доступен. Чем темнее цвет – тем доступнее, чем бледнее – тем бензин менее доступен.

Башкирия в этом общероссийском рейтинге рейтинге заняла 38 место: 675 литров на одну зарплату.

В Приволжском федеральном округе среди соседей мы на третьем месте. На втором месте (34 в общефедеральном рейтинге) Пермский край – 709 литров на 1 зарплату. На первом месте в ПФО – Татарстан (33 место в общефедеральном рейтинге) – 718 литров на 1 зарплату.

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