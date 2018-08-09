Башкирия заняла 38 место в стране по доступности бензина

Оказалось, что больше всего топлива могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа – 2010 литров в одни руки. На втором месте москвичи – по 1600 литров на брата (ну или на сестру). Почти столько же – 1599 литров на одну зарплату – могут приобрести жители Чукотского автономного округа.