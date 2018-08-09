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Posted 9 августа 2018, 13:48

Published 9 августа 2018, 13:48

Modified 17 октября 2022, 19:46

Updated 17 октября 2022, 19:46

Аргентина не станет принимать закон о легализации абортов

9 августа 2018, 13:48
Сенат Аргентины не поддержал законопроект о легализации абортов в стране.

Два месяца назад документ был одобрен нижней палатой парламента Аргентины. В июне свой голос в поддержку закона отдали 129 членов парламента, против проголосовало 125 при одном воздержавшимся. Об этом девятого августа пишет газета «Известия».

Вчера документ одобрил 31 сенатор, против проголосовали 38, двое членов Сената воздержались.

Таким образом в Аргентине продолжает действовать закон об абортах принятый еще в 1921 году. По нему за намеренное прерывание беременности женщинам грозит до четырех лет тюрьмы. Исключения составляют жертвы изнасилований и женщины, которые испытывают проблемы со здоровьем.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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