Аргентина не станет принимать закон о легализации абортов

Таким образом в Аргентине продолжает действовать закон об абортах принятый еще в 1921 году. По нему за намеренное прерывание беременности женщинам грозит до четырех лет тюрьмы. Исключения составляют жертвы изнасилований и женщины, которые испытывают проблемы со здоровьем.