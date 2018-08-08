В Москве историческим памятником признан дом Бочаровых

Posted 8 августа 2018, 12:33
Published 8 августа 2018, 12:33
Modified 17 октября 2022, 19:45
Updated 17 октября 2022, 19:45
Строение возвели в столице России в период с 1902 по 1904 годы. Архитектором проекта стал Лев Кекушев. Об этом восьмого августа пишет газета «Известия».
В департаменте культурного наследия Москвы сообщили, что северную сторону доходного дома возвели в 1902 году. Заказчиком выступил богатый крестьянин Федор Бочаров.
Постройка выполнена в стиле модерн. Между третьим и четвертым этажами здания можно лицезреть египетские лепные мужские маски. Под выступающими эркерами расположились крупные совы с раскинутыми крыльями. Все эти детали характерны для Москвы начала прошлого столетия.
Первоначально, второй, третий и четвертый этажи были отданы под два больших жилых помещения. Внизу располагалась еще одна квартира и магазин, где любой желающий мог купить окрашенную ткань или принести свою на окраску.
На протяжении 1990 годов в доходном доме Бочаровых находились офисы фирм.