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Posted 8 августа 2018, 12:33

Published 8 августа 2018, 12:33

Modified 17 октября 2022, 19:45

Updated 17 октября 2022, 19:45

В Москве историческим памятником признан дом Бочаровых

8 августа 2018, 12:33
Стоящему на Гоголевском бульваре Москвы доходному дому Бочаровых дали статус памятника архитектуры.

Строение возвели в столице России в период с 1902 по 1904 годы. Архитектором проекта стал Лев Кекушев. Об этом восьмого августа пишет газета «Известия».

В департаменте культурного наследия Москвы сообщили, что северную сторону доходного дома возвели в 1902 году. Заказчиком выступил богатый крестьянин Федор Бочаров.

Постройка выполнена в стиле модерн. Между третьим и четвертым этажами здания можно лицезреть египетские лепные мужские маски. Под выступающими эркерами расположились крупные совы с раскинутыми крыльями. Все эти детали характерны для Москвы начала прошлого столетия.

Первоначально, второй, третий и четвертый этажи были отданы под два больших жилых помещения. Внизу располагалась еще одна квартира и магазин, где любой желающий мог купить окрашенную ткань или принести свою на окраску.

На протяжении 1990 годов в доходном доме Бочаровых находились офисы фирм.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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