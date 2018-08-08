Башкирия вошла в ТОП-5 регионов России по количеству частных инвесторов

По состоянию на 1 июля текущего года в Башкирии было открыто 11,9 тысячи индивидуальных инвестиционных счетов – ИИС, сообщили в пресс-службе Национального Банка Башкирии – Отделения Банка России. Это один из инструментов частного инвестирования в различные финансовые инструменты, фондовые рынки, также это один из инструментов, с помощью которого возможно производить накопления, например, пенсионные.
По количеству ИИС Башкирия среди всех регионов страны вошла в пятерку лидеров. Помимо нас в ТОП-5 вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Свердловская область. Большинство индивидуальных инвестсчетов в Башкирии открыты в филиалах федеральных брокерских компаний.
Вообще активность граждан в плане частного инвестирования последнее время возрастает. В целом на 1 июля в России открыто более 224 тысяч ИИС, это на 50% больше, чем в тот же период прошлого года. Вырос и объем средств на этих индивидуальных инвестиционных счетах также более чем в 2 раза: с 21,9 млрд рублей до 54,1 млрд рублей. Средняя сумма активов на ИИС – 240 тысяч рублей.
Структура ИИС также несколько изменилась. Если раньше в портфеле преобладали государственные облигации, то в первой половине этого года большинство инвесторов предпочли инвестировать в ПИФы (39,6%), облигации (24,65%) и акции (23,11%).
Специалисты отмечают три основные причины роста популярности среди населения (частных инвесторов) такого инструмента, как ИИС.
- Во-первых, люди стали больше интересоваться альтернативными финансовыми инструментами, финансовая грамотность людей растет. Во-вторых, эти инструменты более интересные с точки зрения доходности: ставки по банковским вкладам снижаются. В-третьих, дополнительную привлекательность ИИС придает возможность получить налоговые вычеты. Однако люди должны понимать, что их инвестиции в ИИС не застрахованы, это рискованный инструмент инвестирования – говорит Сергей Коровин, заместитель начальника Национального Банка Башкирии – Отделения Банка России.
О том, что такое индивидуальные инвестиционные счета, кому подходит этот инструмент, какие плюсы, минусы, риски, как получить налоговый вычет, можно почитать здесь.