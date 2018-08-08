Башкирия вошла в ТОП-5 регионов России по количеству частных инвесторов

Вообще активность граждан в плане частного инвестирования последнее время возрастает. В целом на 1 июля в России открыто более 224 тысяч ИИС, это на 50% больше, чем в тот же период прошлого года. Вырос и объем средств на этих индивидуальных инвестиционных счетах также более чем в 2 раза: с 21,9 млрд рублей до 54,1 млрд рублей. Средняя сумма активов на ИИС – 240 тысяч рублей.