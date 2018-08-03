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Posted 2 августа 2018, 21:10

Published 2 августа 2018, 21:10

Modified 17 октября 2022, 19:42

Updated 17 октября 2022, 19:42

Ученые США впервые пересадили свинье лабораторно выращенное легкое

2 августа 2018, 21:10
Ученые Техасского университета из Америки впервые смогли вырастить живые легкие в условиях лаборатории и выполнить успешную пересадку органов подопытным свиньям.

Как написала газета «Известия», сегодня основной проблемой тканевой инженерии является невозможность создания микрососудистых сетей. Которые могли бы поддерживать выживаемость тканей и без протечек выдерживать физиологические уровни давления.

С целью решить эту проблему исследователи взяли на основу белковый матрикс легких свиней. Из них удалили все клеточное содержимое, таким образом обнажив гибкий трехмерный «скелет». Последний поместили в специальный раствор и засеяли собственными клетками животных.

Процедура культивирования заняла около месяца, после чего ученые пересадили свинье. Легкие прижились за две недели. За этот период и другие органы стали формировать сосудистую сеть.

Отмечается, что ни у одного животного с пересаженными органами не случалось реакций, говорящих об отторжении. Уровень кислорода тоже сохранялся в пределах нормы.

Главной целью исследования заключалась в том, чтобы проверить технологию выращивания легких, а также их последующее поведение в организме. Ученые считают, что в скором будущем осуществлять пересадку таких органов можно будет и пациентам.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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