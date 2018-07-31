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Posted 31 июля 2018, 10:01

Published 31 июля 2018, 10:01

Modified 25 декабря, 05:38

Updated 25 декабря, 05:38

В Уфе экстремал прошел по тросу между двумя высотками

31 июля 2018, 10:01
Смелый поступок сняли на видео случайные очевидцы.

На днях очевидцы сняли на видео некоего любителя острых ощущений, который преодолел по натянутому тросу расстояние между двумя высотными домами на большой высоте. Такой импровизированный аттракцион состоялся в одном из уфимских дворов на улице Ферина. Видео данного события опубликовала программа «Вести-Башкортостан».

Видео запечатлело также щекочущий нервы момент, когда экстремал вдруг сорвался с каната и повис только на страховочном поясе. К чести канатоходца, он смог взобраться обратно и закончить свой трюк, добравшись до противоположного конца троса.

#Татьяна Майорова,#Общество#Видео#Новости#ЧП
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