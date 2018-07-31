В Уфе экстремал прошел по тросу между двумя высотками

Posted 31 июля 2018, 10:01
Published 31 июля 2018, 10:01
Modified 25 декабря, 05:38
Updated 25 декабря, 05:38
На днях очевидцы сняли на видео некоего любителя острых ощущений, который преодолел по натянутому тросу расстояние между двумя высотными домами на большой высоте. Такой импровизированный аттракцион состоялся в одном из уфимских дворов на улице Ферина. Видео данного события опубликовала программа «Вести-Башкортостан».
Видео запечатлело также щекочущий нервы момент, когда экстремал вдруг сорвался с каната и повис только на страховочном поясе. К чести канатоходца, он смог взобраться обратно и закончить свой трюк, добравшись до противоположного конца троса.