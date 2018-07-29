После прямой линии главы Башкирии обещанную дорогу так и не отремонтировали

- Нам пообещали в сентябре-октябре заменить опоры ЛЭП и провода, начали оканавливать улицы внутри деревни, чтобы грунтовые воды не затапливали дорогу, но сделали только половину улицы Вишневой. Затем отсыпали эту улицу глиной и остановились. Теперь, как понимаете, после малейшего дождя здесь невозможно ни пройти, ни проехать. Мы договорились с главой Калтымановского сельсовета Ф.М.Мосейчук о поставке щебня крупной фракции на двух самосвалах, сельсовет платит за щебень, люди за доставку 9000 рублей. А после этого дело встало, - сообщила Татьяна Галанова.