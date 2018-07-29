После прямой линии главы Башкирии обещанную дорогу так и не отремонтировали

Posted 29 июля 2018, 11:43
Published 29 июля 2018, 11:43
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
В редакцию Медиакорсети обратились жители села Калининское и рассказали, что ремонт дороги, который обещали провести чиновники после обращения сельчан к главе республике во время прямой линии, опять застопорился.
Напомним, дорога к селу Калининское после дождей сразу же превращается в непролазную грязь. Чтобы ее отремонтировать, местные жители обращались даже в ФСБ, но по-настоящему дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как одной из сельчанок удалось пожаловаться на критическое положение дел к главе Башкирии Рустэму Хамитову во время прямой линии.
- Нам пообещали в сентябре-октябре заменить опоры ЛЭП и провода, начали оканавливать улицы внутри деревни, чтобы грунтовые воды не затапливали дорогу, но сделали только половину улицы Вишневой. Затем отсыпали эту улицу глиной и остановились. Теперь, как понимаете, после малейшего дождя здесь невозможно ни пройти, ни проехать. Мы договорились с главой Калтымановского сельсовета Ф.М.Мосейчук о поставке щебня крупной фракции на двух самосвалах, сельсовет платит за щебень, люди за доставку 9000 рублей. А после этого дело встало, - сообщила Татьяна Галанова.
По ее словам, даже на таких условиях сельчанам не дают щебень. хотя согласно уставу Калтымановского сельсовета, поддерживать дороги внутри деревни - эта прямая обязанность сельсовета. В село Калининское в июне приезжал глава Иглинского района, встречался с жителями, обещал решить проблемы с общественным транспортом, открыть магазин, снабжающий продуктами две деревни, обустроить пожарный пирс на озере и помочь с ремонтом дорог внутри деревни. Но пока все эти обещания так и остались словами.
- Вот уже четыре недели нам не могут прислать грейдер для дальнейшего оканавливания улиц внутри деревни. Инициативная группа и звонит и пишет, в ответ слышим одно: грейдера нет! Как в таком богатом и большом районе как Иглинский и нет грейдера? – задаются вопросом представители инициативной группы. - Скоро зарядят дожди, и к деревне не проедут ни сами жители, ни полиция, ни скорая помощь, ни пожарные.
Тем временем качество построенной дороги от села Пушкинское до Калининского также не устраивает сельчан. Если по смете толщина слоя отсыпки щебнем должна быть 15 см, то по факту есть места, где толщина слоя составляет всего 2 см. Настырные сельчане все замерили и проверили сами.
Медиакорсеть следит за ситуацией.