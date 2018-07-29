mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июля 2018, 11:43

Published 29 июля 2018, 11:43

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

После прямой линии главы Башкирии обещанную дорогу так и не отремонтировали

29 июля 2018, 11:43
Жители села Калининское в Иглинском районе республики вновь жалуются на бездействие чиновников и дорожников.

В редакцию Медиакорсети обратились жители села Калининское и рассказали, что ремонт дороги, который обещали провести чиновники после обращения сельчан к главе республике во время прямой линии, опять застопорился.

Напомним, дорога к селу Калининское после дождей сразу же превращается в непролазную грязь. Чтобы ее отремонтировать, местные жители обращались даже в ФСБ, но по-настоящему дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как одной из сельчанок удалось пожаловаться на критическое положение дел к главе Башкирии Рустэму Хамитову во время прямой линии.

- Нам пообещали в сентябре-октябре заменить опоры ЛЭП и провода, начали оканавливать улицы внутри деревни, чтобы грунтовые воды не затапливали дорогу, но сделали только половину улицы Вишневой. Затем отсыпали эту улицу глиной и остановились. Теперь, как понимаете, после малейшего дождя здесь невозможно ни пройти, ни проехать. Мы договорились с главой Калтымановского сельсовета Ф.М.Мосейчук о поставке щебня крупной фракции на двух самосвалах, сельсовет платит за щебень, люди за доставку 9000 рублей. А после этого дело встало, - сообщила Татьяна Галанова.

По ее словам, даже на таких условиях сельчанам не дают щебень. хотя согласно уставу Калтымановского сельсовета, поддерживать дороги внутри деревни - эта прямая обязанность сельсовета. В село Калининское в июне приезжал глава Иглинского района, встречался с жителями, обещал решить проблемы с общественным транспортом, открыть магазин, снабжающий продуктами две деревни, обустроить пожарный пирс на озере и помочь с ремонтом дорог внутри деревни. Но пока все эти обещания так и остались словами.

- Вот уже четыре недели нам не могут прислать грейдер для дальнейшего оканавливания улиц внутри деревни. Инициативная группа и звонит и пишет, в ответ слышим одно: грейдера нет! Как в таком богатом и большом районе как Иглинский и нет грейдера? – задаются вопросом представители инициативной группы. - Скоро зарядят дожди, и к деревне не проедут ни сами жители, ни полиция, ни скорая помощь, ни пожарные.

Тем временем качество построенной дороги от села Пушкинское до Калининского также не устраивает сельчан. Если по смете толщина слоя отсыпки щебнем должна быть 15 см, то по факту есть места, где толщина слоя составляет всего 2 см. Настырные сельчане все замерили и проверили сами.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

#Татьяна Майорова,#Общество#Новости#Ремонт дорог в Уфе
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика