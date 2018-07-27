В аэропорту Уфы сотрудники ФСБ задержали преступника, находящегося в розыске

Posted 27 июля 2018, 05:19
Published 27 июля 2018, 05:19
Modified 17 октября 2022, 19:38
Updated 17 октября 2022, 19:38
Не получилось улететь за границу у 42-летнего жителя одной из азиатских республик бывшего СССР из уфимского международного аэропорта: его задержали.
Оказалось, что мужчина находился в межгосударственном розыске. Межгосударственный (не международный) – это розыск внутри стран СНГ. В розыске он находился по подозрению в разбое с причинением тяжких телесных повреждений.
Задержанного передали полиции для подготовки экстрадиции. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Башкирии.