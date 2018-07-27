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Posted 27 июля 2018, 05:19

Published 27 июля 2018, 05:19

Modified 17 октября 2022, 19:38

Updated 17 октября 2022, 19:38

В аэропорту Уфы сотрудники ФСБ задержали преступника, находящегося в розыске

27 июля 2018, 05:19
Подозреваемого готовят к экстрадиции.

Не получилось улететь за границу у 42-летнего жителя одной из азиатских республик бывшего СССР из уфимского международного аэропорта: его задержали.

Оказалось, что мужчина находился в межгосударственном розыске. Межгосударственный (не международный) – это розыск внутри стран СНГ. В розыске он находился по подозрению в разбое с причинением тяжких телесных повреждений.

Задержанного передали полиции для подготовки экстрадиции. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Башкирии.

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