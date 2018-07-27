Как Иван Пауревич оценил шансы «Уфы» в ответном матче в Лиге Европы

По правилам еврокубка гол, забитый на выезде – ценнее чем гол, забитый дома. И поэтому то, что «Уфа» не пропустила дома, дает некое преимущество – в случае, если уфимская команда забьет в гостях, то словенцам для прохождения в следующий этап Лиги Европы надо будет забивать не один, а два мяча. А защищаться «Уфа» умеет, это признают и в словенском клубе.