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Posted 27 июля 2018, 07:48

Published 27 июля 2018, 07:48

Modified 17 октября 2022, 19:38

Updated 17 октября 2022, 19:38

Как Иван Пауревич оценил шансы «Уфы» в ответном матче в Лиге Европы

27 июля 2018, 07:48
Сюжет
Болеем за наших
Полузащитник уфимского клуба дал послематчевый комментарий.

Вчера, 26 июля, сразу после дебютного матча в Лиге Европы со словенским клубом «Домжале» (0:0) полузащитник ФК «Уфа» Иван Пауревич поделился своими впечатлениями от игры.

Иван Пауревич сказал, что игрой команды можно быть «достаточно довольным», хотя все понимают, что надо двигаться дальше, лучше играть и не хватило реализации созданных в матче с «Домжале» моментов.

- В балканских клубах техничные игроки, играют в пас, - сказал Иван Пауревич. – Но все равно шансы 50 на 50. Они не забили – это хорошо, если мы успеем там забить, будет легче играть.

По правилам еврокубка гол, забитый на выезде – ценнее чем гол, забитый дома. И поэтому то, что «Уфа» не пропустила дома, дает некое преимущество – в случае, если уфимская команда забьет в гостях, то словенцам для прохождения в следующий этап Лиги Европы надо будет забивать не один, а два мяча. А защищаться «Уфа» умеет, это признают и в словенском клубе.

Это значит, что 2 августа в ответном матче в Словении зрителей наверняка ждет интересная игра, в которой шансы есть у обеих команд.

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