В Башкирии снова выявлены заболевшие корью дети и взрослый

По уточненным данным, речь идет о двух детях и одном взрослом человеке. Таким образом, на сегодняшний день, из 15 человек, заболевших корью, 9 детей и 6 взрослых. По данным Роспотребнадзора по РБ, 8 случаев зарегистрировано в Уфе, остальные в Уфимском, Иглинском и Чишминском районах.