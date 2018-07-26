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Posted 26 июля 2018, 13:39

Published 26 июля 2018, 13:39

Modified 17 октября 2022, 19:38

Updated 17 октября 2022, 19:38

В Башкирии снова выявлены заболевшие корью дети и взрослый

26 июля 2018, 13:39
Теперь общее число заболевших корью в республике составляет 15 человек.

Сегодня, 26 июля, Роспотребнадзор известил о трех новых случаях заражения людей корью в Башкирии. Об этом сообщил Башинформ.

По уточненным данным, речь идет о двух детях и одном взрослом человеке. Таким образом, на сегодняшний день, из 15 человек, заболевших корью, 9 детей и 6 взрослых. По данным Роспотребнадзора по РБ, 8 случаев зарегистрировано в Уфе, остальные в Уфимском, Иглинском и Чишминском районах.

Напомним, с начала июля текущего года, после того, как участились случаи заражения корью, дошкольные учреждения получили указание не допускать посещений не привитыми от этой болезни детьми. Как уточнили представители Роспотребнадзора, данные ограничения предусмотрены федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Для справки

Вирус кори имеет инкубационный период около 21 дня, он распространяется воздушно-капельным путем. Болезнь характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, общей интоксикацией, высыпаниями на коже. Единственным средством защиты от нее считается вакцинация.

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#Татьяна Майорова,#Общество#Новости#Вирус
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