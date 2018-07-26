Что рассказали в ФК «Уфа» о своем первом сопернике по Лиге Европы

«Домжале» уже в десятый раз участвует в еврокубках. Высшее достижение – выход в раунд плей-офф в прошлом сезоне. Тогда словенцы прошли трех соперников в квалификации Лиги Европы, обыграв эстонскую «Флору» (5:2 по сумме двух матчей), исландский «Валюр» (5:3), немецкий «Фрайбург» (2:1). Перед групповым этапом «Домжале» сыграл с будущим финалистом турнира французским «Марселем». Дома словенцы сыграли с французами вничью (1:1), а на выезде уступили (0:3).