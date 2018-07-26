Что рассказали в ФК «Уфа» о своем первом сопернике по Лиге Европы

Posted 26 июля 2018, 06:19
Published 26 июля 2018, 06:19
Modified 17 октября 2022, 19:37
Updated 17 октября 2022, 19:37
В футбольном клубе «Уфа» рассказали о первом сопернике по еврокубкам, словенском клубе «Домжале». Матч в рамках второго раунда Лиги Европы пройдет сегодня в Уфе на стадионе «Нефтяник» в 19.00 местного времени.
История клуба
«Домжале» – словенский футбольный клуб из одноименного города, расположенного близ столицы Словении Любляны. В городе живет около 11 тысяч человек. Клубу почти сто лет, он был основан в 1921 году.
«Домжале» уже в десятый раз участвует в еврокубках. Высшее достижение – выход в раунд плей-офф в прошлом сезоне. Тогда словенцы прошли трех соперников в квалификации Лиги Европы, обыграв эстонскую «Флору» (5:2 по сумме двух матчей), исландский «Валюр» (5:3), немецкий «Фрайбург» (2:1). Перед групповым этапом «Домжале» сыграл с будущим финалистом турнира французским «Марселем». Дома словенцы сыграли с французами вничью (1:1), а на выезде уступили (0:3).
В активе у «Домжале» есть победы над сильными соперниками: немецким «Штутгартом» (2005 год), тель-авивским «Хапоэлем» (2006 год), английским «Вест Хэмом» (2016).
Сегодняшний день клуба
В минувшем сезоне чемпионата Словении «Домжале» завоевал бронзовые медали и получил право вновь выступить в квалификации Лиги Европы. В первом раунде словенская команда переиграла по сумме двух матчей боснийский «Широки Бриег», сыграв в гостях – 2:2 и дома – 1:1.
«Домжале» стартовал в новом сезоне чемпионата Словении, обыграв «Кршко» со счетом 2:0 в воскресенье 22 июля.
Кто приехал в Уфу
По данным официального сайта словенского клуба, в Уфу прилетели: Вратари Деян Милич, Айдин Мулалич, Миха Тетичкович,
защитники Матия Широк, Матия Ром, Дарио Мельняк, Тилен Клеменчич, Коби Моррис, Габер Доброволич,
полузащитники Зени Хусмани, Жан Жужек, Адам Гнезда Черин, Сенияд Ибричич, Кристиян Шипек, Андраж Кирм, Тончи Муян, Аджим Ибраими,
нападающие Ловро Безьяк, Нермин Гальета и Шамар Николсон (возможны некоторые ошибки в написании имен).
Общая стоимость всего состава «Домжале» составляет 6,5 млн евро по версии сайта transfermarkt. Самым дорогим футболистом является македонец Аджим Ибраими, чья стоимость составляет 700 тысяч евро.
Самым опасным форвардом «Домжале» является Ловро Безьяк, забивший в прошлом сезоне 14 мячей и уже один раз отличившийся в текущем розыгрыше Лиги Европы. Также в двух предыдущих матчах Лиги Европы по голу в каждом матче забил фланговый защитник Дарио Мельняк.
Самым известным футболистом «Домжале» можно считать Сенияда Ибричича, он ранее выступал в московском «Локомотиве». Ибричич поучаствовал в 18 голах своей команды в прошлом сезоне.
Полузащитник Андраж Кирм хорошо знаком нашему защитнику Бояну Йокичу – вместе эти футболисты выступают под флагом сборной Словении.