Правозащитница из Башкирии: «Дело Неваленовой сфабриковано, чтобы захватить бизнес»

Posted 23 июля 2018, 12:05
Published 23 июля 2018, 12:05
Modified 17 октября 2022, 20:24
Updated 17 октября 2022, 20:24
«Рейдерский захват предприятия»
- Прокуратура с другой стороны! – бросает ей женщина,увидев Альмиру. Судя по тому, что она вышла из здания - работает здесь.
- А ФСБ здесь, - отвечает ей Жукова.
- Причем тут прокуратура тогда? – спрашивает женщина и уходит.
- Поэтому так и живем, - говорит Альмира уже журналистам.
В плакате, который она держит, разноцветными буквами написано: «Нет произволу суда в отношении эксперта-эколога ООН НЕВАЛЕНОВОЙ Т.В. Когда ФСБ остановит беспредел прокурора ГОРБУНОВА О.В. и судьи Октябрьского районного суда Уфы БАГАУТДИНОВА Т.Р.?» Одиночный пикет Альмиры Жуковой – попытка обратить внимание ФСБ на работу суда и прокуратуры Башкирии, которые не так давно обвинили руководительницу ПФ «Уралпромтехно» Татьяну Неваленову в мошенничестве, а также в нарушении правил обращения с экологически опасными отходами, в невыплате заработной платы своим сотрудниками и в фальсификации доказательств по гражданским делам.
В прокуратуре ранее сообщили, что предприятие, занимающееся вывозом отходов под руководством 47-летней женщины, в течении десятка лет отравляло экосистему Бирска. По данным прокуратуры, она подделывала документы о том, что опасный мусор вывозился в специализированный завод в Удмуртии, но хоронила его в одном из заброшенных заводов в Бирске. Об этом стало известно, когда ее рабочие, не получив свою зарплату, обратились в суд. Тогда женщина подделала документы о снижении количества рабочих часов. Суд признал ее виновной и назначил наказание - семь лет лишения свободы.
Сейчас решение суда оспаривается в апелляционной инстанции.
Правозащитница Альмира Жукова отрицает виновность бизнес-леди. Пикетом она хочет «добиться прекращения правового бандитизма в судах».
- Я хочу, чтобы осуждали людей за то, что они совершили, а не для того, чтобы разоряли предприятия, и рейдеры забирали все имущество. Чтобы были наказаны зампрокурора Олег Горбунов, который подписал это обвинительное заключение, судья Октябрьского районного суда Тимур Багаутдинов и следователь Крыселовская, - объяснила она свое пикетирование.
По словам Жуковой, дело Татьяны Неваленовой было искусственно сфабриковано, чтобы отобрать ее предприятие. Ее, якобы, обвиняют в подделке документов, которых никто не видел, в получении денег, которые не поступали на счет предприятия.
- Они говорят, что она отходы с 2008 года держала в Бирске и не захоронила. Это же маразм, вы понимаете? У нее есть все документы, есть заключение экспертов. Она все сделала по закону. Зарплату выплатила еще до возбуждения уголовного дела, - говорит Альмира.
Пикетчица сообщает, что Татьяна Неваленова – очень известный человек, в том числе среди экологов, доктор экологических наук, эксперт ООН. Она также объяснила, почему площадкой для протеста выбрала место перед зданием ФСБ Башкирии.
- Я считаю, что Федеральная служба безопасности должна проснуться. Понимаете? Пусть они начнут работать против истинных коррупционеров среди судей и силовиков. Я хочу, чтобы наш новый генерал взял на контроль и разобрался.
Следующий пикет Альмира намерена провести возле Верховного суда за отставку руководства суда, «раз они позволяют такой правовой бандитизм». Она также планирует обратиться к Уполномоченному по правам человека, а также в Совет по правам человека при Президенте России.
Красивая, успешная, мать двоих детей
Среди тех, кто пришел поддержать Жукову, был и правозащитник и журналист Анвер Юмагулов. Он участвовал во всех судебных заседаниях по делу Неваленовой.
- Багаутдинов в суде нарушил все каноны УПК, ГК. Поэтому я одобряю поступок Альмиры. До Неваленовой посадили экологов Дениса Громова, Альберта Тухфатуллина. Я изучал дело Неваленовой, это чистый воды рейдерский захват, - считает он.
Медиакорсеть также связалась с депутатом Госсобрания – Курултая Башкирии, экологом Руфиной Шагаповой, которая тесно сотрудничала с Татьяной Неваленовой.
- Я шокирована этим известием о Неваленовой. Мы по работе часто пересекались, я у нее консультировалась по разным вопросам. Может быть, я ее как человека недостаточно хорошо знаю, но считала ее высоким профессионалом в своей области. Альмира Жукова мне звонила вчера по этому вопросу и, если я чем-то смогу помочь, обязательно помогу. Мне Татьяну жалко и чисто по-женски: красивая, успешная, мать двоих детей оказалась в такой ситуации, - прокомментировала она.