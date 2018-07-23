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Posted 23 июля 2018, 12:05

Published 23 июля 2018, 12:05

Modified 17 октября 2022, 20:24

Updated 17 октября 2022, 20:24

Правозащитница из Башкирии: «Дело Неваленовой сфабриковано, чтобы захватить бизнес»

23 июля 2018, 12:05
Сюжет
Фотофакт
Татьяну Неваленову обвиняют в подделке документов, в невыплате зарплаты рабочим и в отравлении в течении 10 лет экосистемы Бирска опасными отходами. Вышедшая на пикет Альмира Жукова уверена, что все это подстроено, чтобы отобрать у нее бизнес.

«Рейдерский захват предприятия»

- Прокуратура с другой стороны! – бросает ей женщина,увидев Альмиру. Судя по тому, что она вышла из здания - работает здесь.

- А ФСБ здесь, - отвечает ей Жукова.

- Причем тут прокуратура тогда? – спрашивает женщина и уходит.

- Поэтому так и живем, - говорит Альмира уже журналистам.

В плакате, который она держит, разноцветными буквами написано: «Нет произволу суда в отношении эксперта-эколога ООН НЕВАЛЕНОВОЙ Т.В. Когда ФСБ остановит беспредел прокурора ГОРБУНОВА О.В. и судьи Октябрьского районного суда Уфы БАГАУТДИНОВА Т.Р.?» Одиночный пикет Альмиры Жуковой – попытка обратить внимание ФСБ на работу суда и прокуратуры Башкирии, которые не так давно обвинили руководительницу ПФ «Уралпромтехно» Татьяну Неваленову в мошенничестве, а также в нарушении правил обращения с экологически опасными отходами, в невыплате заработной платы своим сотрудниками и в фальсификации доказательств по гражданским делам.

В прокуратуре ранее сообщили, что предприятие, занимающееся вывозом отходов под руководством 47-летней женщины, в течении десятка лет отравляло экосистему Бирска. По данным прокуратуры, она подделывала документы о том, что опасный мусор вывозился в специализированный завод в Удмуртии, но хоронила его в одном из заброшенных заводов в Бирске. Об этом стало известно, когда ее рабочие, не получив свою зарплату, обратились в суд. Тогда женщина подделала документы о снижении количества рабочих часов. Суд признал ее виновной и назначил наказание - семь лет лишения свободы.

Сейчас решение суда оспаривается в апелляционной инстанции.

Правозащитница Альмира Жукова отрицает виновность бизнес-леди. Пикетом она хочет «добиться прекращения правового бандитизма в судах».

- Я хочу, чтобы осуждали людей за то, что они совершили, а не для того, чтобы разоряли предприятия, и рейдеры забирали все имущество. Чтобы были наказаны зампрокурора Олег Горбунов, который подписал это обвинительное заключение, судья Октябрьского районного суда Тимур Багаутдинов и следователь Крыселовская, - объяснила она свое пикетирование.

По словам Жуковой, дело Татьяны Неваленовой было искусственно сфабриковано, чтобы отобрать ее предприятие. Ее, якобы, обвиняют в подделке документов, которых никто не видел, в получении денег, которые не поступали на счет предприятия.

- Они говорят, что она отходы с 2008 года держала в Бирске и не захоронила. Это же маразм, вы понимаете? У нее есть все документы, есть заключение экспертов. Она все сделала по закону. Зарплату выплатила еще до возбуждения уголовного дела, - говорит Альмира.

Пикетчица сообщает, что Татьяна Неваленова – очень известный человек, в том числе среди экологов, доктор экологических наук, эксперт ООН. Она также объяснила, почему площадкой для протеста выбрала место перед зданием ФСБ Башкирии.

- Я считаю, что Федеральная служба безопасности должна проснуться. Понимаете? Пусть они начнут работать против истинных коррупционеров среди судей и силовиков. Я хочу, чтобы наш новый генерал взял на контроль и разобрался.

Следующий пикет Альмира намерена провести возле Верховного суда за отставку руководства суда, «раз они позволяют такой правовой бандитизм». Она также планирует обратиться к Уполномоченному по правам человека, а также в Совет по правам человека при Президенте России.

Красивая, успешная, мать двоих детей

Среди тех, кто пришел поддержать Жукову, был и правозащитник и журналист Анвер Юмагулов. Он участвовал во всех судебных заседаниях по делу Неваленовой.

- Багаутдинов в суде нарушил все каноны УПК, ГК. Поэтому я одобряю поступок Альмиры. До Неваленовой посадили экологов Дениса Громова, Альберта Тухфатуллина. Я изучал дело Неваленовой, это чистый воды рейдерский захват, - считает он.

Медиакорсеть также связалась с депутатом Госсобрания – Курултая Башкирии, экологом Руфиной Шагаповой, которая тесно сотрудничала с Татьяной Неваленовой.

- Я шокирована этим известием о Неваленовой. Мы по работе часто пересекались, я у нее консультировалась по разным вопросам. Может быть, я ее как человека недостаточно хорошо знаю, но считала ее высоким профессионалом в своей области. Альмира Жукова мне звонила вчера по этому вопросу и, если я чем-то смогу помочь, обязательно помогу. Мне Татьяну жалко и чисто по-женски: красивая, успешная, мать двоих детей оказалась в такой ситуации, - прокомментировала она.

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