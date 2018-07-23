Правозащитница из Башкирии: «Дело Неваленовой сфабриковано, чтобы захватить бизнес»

В прокуратуре ранее сообщили, что предприятие, занимающееся вывозом отходов под руководством 47-летней женщины, в течении десятка лет отравляло экосистему Бирска. По данным прокуратуры, она подделывала документы о том, что опасный мусор вывозился в специализированный завод в Удмуртии, но хоронила его в одном из заброшенных заводов в Бирске. Об этом стало известно, когда ее рабочие, не получив свою зарплату, обратились в суд. Тогда женщина подделала документы о снижении количества рабочих часов. Суд признал ее виновной и назначил наказание - семь лет лишения свободы.