Сага о «Вечном зове»: как в Башкирии снимали самый популярный сериал СССР

- Помню цыганку — актрису Екатерину Жемчужную. Роскошная, черноволосая, такая красивая! А как ее режиссеры мучали! Этот знаменитый танец цыганочки снимали каждый божий день. Режиссеру не нравилось все: то ногу не так поставила, то руку, то повернулась не так. Мы смотрели и думали — как она все это терпит? Доходило до слез. Думали, упадет без сил. Но нет. Все-таки станцевала, как хотел режиссер. Тогда мы поняли, какой же это тяжелый труд.