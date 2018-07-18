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Posted 18 июля 2018, 05:06

Published 18 июля 2018, 05:06

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

Участницу конкурса красоты из Башкирии убили из-за денег и машины

18 июля 2018, 05:06
28-летняя молодая мама приехала из США навестить родных и решила продать автомобиль.

Накануне, 17 июля, стало известно, что пропавшая без вести 28-летняя жительница Абзелиловского района Башкирии Ксения Туленкова-Мецгер найдена убитой в лесу на границе Башкирии и Челябинской области. Об этом сообщили в следкоме.

До этого около суток велись поиски Ксении. Дело в том, что 16 июля молодая женщина поехала в Магнитогорск на встречу с покупателем автомобиля, который она решила продать.

Как сообщили в соцсетях близкие погибшей девушки, Ксения ранее была известна, как участница российского этапа конкурса красоты Missis World, на котором она представляла Челябинск. Уже несколько лет она жила с мужем и ребенком в США и в этом году приехала в гости к родственникам в Башкирию. Во время визита она решила продать автомобиль, оставшийся после отъезда семьи за границу и поехала в сторону Магнитогорска на встречу с покупателем.

Как сообщили в следкоме, убийца уже задержан, им оказался 24-летний житель Магнитогорска, который забил молотком владелицу приглянувшегося ему автомобиля. Следствие продолжается.

Напомним, это уже второе подобное убийство за последний месяц. Недавно жертвой грабителей стал 33-летний житель Стерлитамака Максим Стародубов, который намеревался продать свой автомобиль и был убит покупателем.

#Татьяна Майорова,#Происшествия#Новости#Убийство
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