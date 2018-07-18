Участницу конкурса красоты из Башкирии убили из-за денег и машины

Как сообщили в соцсетях близкие погибшей девушки, Ксения ранее была известна, как участница российского этапа конкурса красоты Missis World, на котором она представляла Челябинск. Уже несколько лет она жила с мужем и ребенком в США и в этом году приехала в гости к родственникам в Башкирию. Во время визита она решила продать автомобиль, оставшийся после отъезда семьи за границу и поехала в сторону Магнитогорска на встречу с покупателем.