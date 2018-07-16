Звони по-новому: МТС запустила VoLTE и Wi-Fi calling в Уфе и по Башкирии

Теперь владельцы множества смартфонов, подключаясь к сети МТС, смогут звонить через сети LTE с помощью новой технологии VoLTE. Этот способ передачи голоса по сети 4G обеспечивает почти мгновенное — менее 2 секунд — соединение с абонентом и высокое качество звука, сравнимое с разговорами с человеком на расстоянии вытянутой руки. Это быстрее, чем звонки в мессенджерах, и в разы быстрее, чем скорость обычных соединений в сетях 2G и 3G.