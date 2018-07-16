Звони по-новому: МТС запустила VoLTE и Wi-Fi calling в Уфе и по Башкирии

Теперь владельцы множества смартфонов, подключаясь к сети МТС, смогут звонить через сети LTE с помощью новой технологии VoLTE. Этот способ передачи голоса по сети 4G обеспечивает почти мгновенное — менее 2 секунд — соединение с абонентом и высокое качество звука, сравнимое с разговорами с человеком на расстоянии вытянутой руки. Это быстрее, чем звонки в мессенджерах, и в разы быстрее, чем скорость обычных соединений в сетях 2G и 3G.
VoLTE даёт абонентам МТС возможность одновременно разговаривать и листать ленту в Instagram или читать новости и пользоваться передачей данных в сети 4G . Они могут начать звонок на улице, через LTE, а завершить его дома, в своей сети Wi-Fi. МТС умеют так ловко переключать разговор между сетями, что абонент ничего не заметит.
При этом чистота голоса вашего собеседника будет на уровне HD Voice, то есть будто бы вы с ним говорите, находясь в одной комнате.
Звонки по VoLTE и Wi-Fi calling будут стоить так же, как обычные звонки, причем из любой точки мира, где есть сотовая связь МТС. Wi-Fi calling позволяет совершать звонки в сети Wi-Fi по всему миру по вашему домашнему тарифу.
Таким образом абонент МТС может со своего смартфона через Wi-Fi позвонить, например, из Барселоны в Уфу и это будет считаться как обычный домашний звонок.
Сейчас и VoLTE, и Wi-Fi calling доступны на популярных моделях смартфонов Samsung, Apple, Sony, Huawei и других. Вот здесь вы найдёте весь список устройств, которые могут звонить с помощью этих технологий.
По этой же ссылке есть подробная инструкция, хотя по большому счёту она не нужна, всё, что придётся сделать, чтобы звонить по-новому — включить в настройках аппарата сервис Wi-Fi calling.
Настройка сервиса в большинстве случаев не требуется, он бесплатно автоматически включается после обновления программного обеспечения на популярных моделях смартфонов.
На вашем номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет–звонки». Добавить её можно с помощью USSD-команды *111*6#, с помощью приложения Мой МТС и в личном кабинете. Если возникают вопросы, читайте подробности здесь.
Если вы звоните с помощью VoLTE на городские номера Уфы или Башкирии, нужно набирать номер в федеральном формате – с кодом города. Например, чтобы позвонить в справочную автовокзала в Уфе (местный вызов), наберите +7-347-223-37-74 или 8-347-223-37-74, а не 223-37-74.
Новые правила набора номеров — технологическая особенность, которая позволяет корректно установить соединение. Если ваш телефон поддерживает VoLTE и вы набрали номер в неверном формате, то услышите автоответчик, который сообщит об этом.
Если вы вдруг не захотите пользоваться VoLTE, в справочнике вашего телефона записано много контактов с городскими номерами или вам неудобно набирать номера в федеральном формате - просто отключите звонки через LTE в настройках своего смартфона или отключите услугу «Интернет-звонки» в приложении «Мой МТС» или набрав на телефоне комбинацию *111*6*01#.
Но такой вариант развития событий маловероятен. Услуги VoLTE и Wi-Fi calling – это настолько удобно и круто, что уже совсем скоро вы не сможете представить без них свою жизнь.