Рустэм Хамитов заявил о сотрудничестве Башкирии с Курчатовским институтом

Рустэм Хамитов и Михаил Ковальчук договорились о создании рабочей группы, которая подготовит соглашение о научном сотрудничестве института и республики, в том числе Академии наук РБ. Это программы с вузами регионов, обмен опытом по созданию междисциплинарного Курчатовского школьного проекта, в котором уже участвует 38 московских школ.