mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июля 2018, 07:02

Published 14 июля 2018, 07:02

Modified 17 октября 2022, 19:34

Updated 17 октября 2022, 19:34

Рустэм Хамитов заявил о сотрудничестве Башкирии с Курчатовским институтом

14 июля 2018, 07:02
Глава республики посетил национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт».

Рустэм Хамитов во время встречи ознакомился с работой центра, осмотрел лаборатории Курчатовского комплекса, поинтересовался исследованиями в области ядерной медицины, генетических технологий, посетил белковую фабрику, комплекс зондовой и электронной микроскопии, ресурсный центр нейрокогнитивных исследований, ядерно-физических методов исследований, комплекс синхротронно-нейтронных исследований.

Рустэм Хамитов также встретился с президентом института Михаилом Ковальчуком.

Стороны обсудили возможное научное сотрудничество. В частности, в области переработки зерна. К примеру, с помощью промышленных микроорганизмов и технологий на их основе излишки зерна можно перерабатывать в различные биологические и химические субстанции более высокого передела.

Рустэм Хамитов и Михаил Ковальчук договорились о создании рабочей группы, которая подготовит соглашение о научном сотрудничестве института и республики, в том числе Академии наук РБ. Это программы с вузами регионов, обмен опытом по созданию междисциплинарного Курчатовского школьного проекта, в котором уже участвует 38 московских школ.

Материалы по теме
Рустэм Хамитов: смертность необходимо снизить на третьЖильцы аварийного подъезда на улице Жукова в Уфе обратились к ХамитовуРустэм Хамитов в июне потерял позицию в медиарейтинге губернаторов
#Рустэм Башкирцев#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика