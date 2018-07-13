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В Уфе заметили школьников, раздававших флаеры интим-салона

13 июля 2018, 11:04
Деятельность юных промоутеров возмутила горожан.

В Уфе в районе остановки «Кондитерская фабрика» были замечены школьники, распространявшие рекламные листовки с приглашением на массаж в эротический клуб. Об этом возмутительном случае сообщил телеканал «Вся Уфа».

Как удалось выяснить журналистам, подростки на летнее время поступили на работу промоутерами в рекламное агентство и получили задание распространять листовки. За такую работу они получают 150 рублей в час. При этом их работодатель, похоже, не вникал в суть содержания листовок либо не нашел в них ничего предосудительного.

- Такая деятельность подростков нарушает нормы трудового законодательства, которая запрещает привлечение лиц, не достигших 18-летнего возраста, к работам, которые могут нанести вред их нравственному развитию, в том числе с материалами эротического содержания, - высказал свое мнение юрист Тимур Ракипов.

Между тем привлечение несовершеннолетних к подобной деятельности может быть наказано штрафом в размере 30 до 50 тысяч рублей.

Примечательно, что подобные нарушения выявляются в городе довольно регулярно.

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