В Уфе заметили школьников, раздававших флаеры интим-салона

Как удалось выяснить журналистам, подростки на летнее время поступили на работу промоутерами в рекламное агентство и получили задание распространять листовки. За такую работу они получают 150 рублей в час. При этом их работодатель, похоже, не вникал в суть содержания листовок либо не нашел в них ничего предосудительного.