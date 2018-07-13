В Уфе общественники собрали подписи под требованием сохранить трамваи

В своем письме общественники требуют разработать стандарт транспорного обслуживания населения, в котором обязательно учесть возможности безналичного расчета за проезд, а также оказать необходимую финансовую поддержку муниципальному управлению электротранспорта, который, по мнению авторов письма, останется крайне необходим в городе. Речь, в частности, идет о проектировании и строительстве трамвайных путей от Госцирка до Черниковки, которые были демонтированы в начале 2000-х годов, а также о проектировании и строительстве линии от Зеленой Рощи до улицы Российской и приобретении новых трамваев и троллейбусов.