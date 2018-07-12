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Posted 12 июля 2018, 05:51

Published 12 июля 2018, 05:51

Modified 17 октября 2022, 19:33

Updated 17 октября 2022, 19:33

В финале чемпионата мира по футболу встретятся Хорватия и Франция

12 июля 2018, 05:51
Определился второй финалист мундиаля.

Хорватия обыграла Англию в полуфинале чемпионата мира по футболу в России, передает «Советский спорт».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В начале первого тайма английский защитник Киран Триппьер реализовал штрафной удар, выведя сборную Англии вперед.

На 68-й минуте хорват Иван Перишич в штрафной англичан замкнул фланговую передачу, сравняв счет. Было назначено дополнительное время для выявления победителя, два экстратайма по 15 минут.

В итоге на 109-й минуте Марио Манджукич с передачи того же Перишича забил победный для хорватов гол.

В финале ЧМ-2018 15 июля за главный футбольный приз сразятся Хорватия и Франция, которая ранее обыграла Бельгию (1:0). Финал пройдет в «Лужниках», начало встречи в 18 часов московского времени.

14 июля в 17.00 московского времени сборные Бельгии и Англии сыграют в матче за третье место. Игра состоится в Санкт-Петербурге.

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