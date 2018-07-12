На высоте: В Уфе начинает гастроли знаменитый цирк-шапито Демидовых

«Шар смелости» - это шоу мотокаскадеров из Колумбии «Форсаж», эти отчаянные парни устраивают такие лихие гонки, что у зрителей просто дух захватывает – а вдруг столкнутся? Происходящее на арене чем-то напоминает сюжет из фильма «Укротительница тигров», герой которого тоже выступал в цирке на мотоцикле. Но то, то устраивают в цирке Демидовых колумбийсие мачо, это поистине крутое представление.