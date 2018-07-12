Как Уфа протестовала против повышения пенсионного возраста и НДС

На митинг в общей сложности приходили около двух тысяч человек, возможно, чуть больше. Но совковый подход к его организации - с гимнами и пионерскими стихами - сразу придал мероприятию казенный характер, хотя со сцены вроде бы звучали вполне правильные и логичные слова. Но почему-то из толпы собравшихся никто на сцену со своим наболевшим так и не вышел, как это бывало на других митингах.