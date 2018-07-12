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Posted 12 июля 2018, 12:42

Published 12 июля 2018, 12:42

Modified 17 октября 2022, 19:33

Updated 17 октября 2022, 19:33

Банк России собирается увеличить коэффициенты риска по потребкредитам

12 июля 2018, 12:42
Центробанк хочет повысить коэффициенты риска по займам для населения.

Повышение будут проводить с учетом полной стоимости займа и в целях расчета нормативов достаточности капитала банков. В ЦБ считают, что нововведения позволят остановить рост необеспеченного потребительского кредитования. Об этом пишет RNS.

По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, благодаря политике Центробанка по увеличению коэффициента риска по займам для населения, финансовые учреждения сформируют структуру своего кредитного портфеля. Следствием этого станет устойчивый экономический рост.

#Экономика#Новости
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