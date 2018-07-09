Сомнительное достижение: Башкирия не попала в рейтинг замусоренных регионов

Так, например, по улице Парковой западнее дома №8/1 в лесном массиве образован «серый» полигон общей площадью 648 кв. метров. На замусоренную территорию, оставшуюся после сноса гаражей, со временем начали завозить и другие отходы. На месте снесенного жилого дома №5 по улице Самаркандской выявлено несанкционированное размещение отходов на площади 552 кв. метра. На улице Рудольфа Нуриева лесной массив превращен в свалку площадью 2790 кв. метров. И таких проблемных объектов, площадь которых составляет более 100 кв. м., в Уфе много.