1001 удовольствие: Зачем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

В России только и разговоров, что о столице Татарстана: нарядной и гордой, умной и спортивной, по-западному амбициозной и по-восточному расслабленной. 1000-летняя Казань хорошеет год от года, оставаясь интересной как для ценителей историко-культурного наследия, так и просто любителей развлечься. Город встретит вас в аэропорту (лучшем в России и странах СНГ по версии Skytrax) или на одном из двух современных вокзалов, а после — примет в крепкие объятия как самого дорогого гостя. Белокаменный Кремль (объект всемирного наследия ЮНЕСКО), мирное соседство десятков мировых культур, деревянно-игрушечная Старо-Татарская слобода, эклектичная архитектура, современные спортивные объекты, лучшие в стране общественные пространства, россыпь ресторанов и кафе на любой вкус и кошелек, удобный транспорт: 1001 удовольствие от путешествия гарантировано.