Итоги недели: провал ЕГЭ, память о Салавате, спор про ЖКХ, Донбасс, митинги

Триумф сборной России по футболу, одолевшей испанцев, был и остался топовой темой в лентах новостей. В Уфе спортивные фанаты тоже громко выразили свое восхищение победой подопечных Черчесова, и никто даже не был против из миролюбивых горожан. Еще одно событие на эту же тему – «героический» поступок уфимского блогера Павла Деркача, который прямо на площади перед Гостиным двором сбрил со своей головы волосы, не пожалев буквально ничего во имя спортивного престижа Родины.