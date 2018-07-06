Завод «Звезда» подал в суд на издание «Интерфакс»

Между тем, руководство «Роснефти» заявило, что публикация «Интерфакса» направлена против их компании. «Роснефть» поддержит иск «Звезды». Якобы деловой репутации компании нанесен вред, а кража средств на судоверфи произошла более четырех лет назад. В то время «Роснефть», «Газпромбанк» и «Роснефтегаз» еще не вступили в капитал ДЦСС.