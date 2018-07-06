«Не дадим убить Стерлитамак!»: онлайн-репортаж с митинга в поддержку «Соды»

Накануне организаторы расклеили по городу листовки с приглашением к горожанам не оставаться равнодушными к проблеме главного предприятия города и прийти на митинг. Даже не с приглашением, а с воззванием, судя по эмоциональности. Но понять эту эмоциональность можно и нужно: предприятие градообразующее, один из главных налогоплательщиков не только Стерлитамака, но и Башкирии, предприятие, которое производит практически всю российскую пищевую соду и больше половины кальцинированной соды в стране, в дальнейшем используемой при производстве стекла, в химической промышленности, в медицине, в легкой промышленности.