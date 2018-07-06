«Не дадим убить Стерлитамак!»: онлайн-репортаж с митинга в поддержку «Соды»

13.45. В эти минуты на площади перед зданием бывшего ДК «Сода» собираются жители Стерлитамака на согласованный и разрешенный митинг в поддержку градообразующего предприятия - Башкирской содовой компании, которая через несколько лет может закрыться, а порядка 10 тысяч человек в результате останутся без работы. Митинг организован «Партией ветеранов России».
Накануне организаторы расклеили по городу листовки с приглашением к горожанам не оставаться равнодушными к проблеме главного предприятия города и прийти на митинг. Даже не с приглашением, а с воззванием, судя по эмоциональности. Но понять эту эмоциональность можно и нужно: предприятие градообразующее, один из главных налогоплательщиков не только Стерлитамака, но и Башкирии, предприятие, которое производит практически всю российскую пищевую соду и больше половины кальцинированной соды в стране, в дальнейшем используемой при производстве стекла, в химической промышленности, в медицине, в легкой промышленности.
Вдобавок осуществляется и серьезная социальная программа предприятия в городе. И сейчас действительно остро стоит проблема сырьевого обеспечения завода: сырья осталось лет на пять, а то и меньше. И если проблему не решить, последствия могут быть очень серьезными. Прежде всего, это тысячи людей, которые останутся без работы.
На борту КАМАЗа оборудовали импровизированную сцену с большими колонками, из которых доносятся патриотические песни. Вкупе с баннером на сцене "Не дадим убить Стерлитамак!" настрой вполне патриотично-оборонительный. Для жителей Стерлитамака - работников "Соды" и всех, кто здесь живёт - это вполне актуально.
Беспощадно знойная погода сегодня немного благосклонна, насколько это вообще возможно в плюс 30 с лишним: редкие облака иногда закрывают солнце и жить ненадолго становится легче.
За час до начала митинга, не меньше, стали собираться люди - сейчас в теньке вокруг площади человек сто ждут начало мероприятия. Площадь огорожена. За порядком следят не меньше 50 полицейских.
13.57. Участники митинга пока обмениваются мнениями.
- У меня несколько поколений на заводе работают. Родители простыми рабочими были. Я - в лаборатории. Дочь моя тоже со мной в лаборатории. Сейчас она в декрете, выходит через три года, как раз когда завод может закрыться. И что? Куда она с маленьким ребенком? Как жить? - говорит одна из участниц митинга.
- Что будет? Умрет город! Молодым ещё куда ни шло, кто-то уедет. А нам что? Останется город пенсионеров! - подхватывает обсуждение ее коллега по несчастью.
13.59. Без одной минуты два дня люди выходят из тенька и подтягиваются к площади, чтобы начать обсуждение темы, которая касается их всех. На митинге присутствует не меньше 1500 человек - это видно сразу.
14.10. Люди пришли с красноречивыми плакатами: "Не дадим убить Стерлитамак!", "Кольцо Жизни - петля на шее города".
Митинг митингом, но жару никто не отменял: многие скрываются от палящего зноя под зонтами. Как положено: мужчины под черными зонтами, женщины под зонтами с более весёлыми расцветками.
Слышны диалоги:
- О, здрасьте! Тоже здесь?
- Конечно! Вы тоже, я смотрю.
- Да, хожу, смотрю знакомых. Проблема-то нас всех касается.
На митинге много знакомых друг с другом, что неудивительно
Кто-то подошёл к мероприятию с креативом.
14.20. Требования участников митинга распространяются гораздо шире производственных проблем.
"Хочу жить и работать в Стерлитамаке!"
"Стройте заводы, а не торговые центры!"
"Пока ты водишь хоровод, иду я гордо на завод"
Это плакаты, которые держат в руках люди на сегодняшнем митинге. Последний - очевидно, в чей огород камень. Кстати, экологов на митинге так и назвали: так называемые экологи
14.31. На сцене выступают представители завода.
- Блогеры так называемые, которые выкладывают свои видео ради лайков и понятно почему, - занимайтесь озёрами, экологией, чем хотите! А нам дайте работать! - говорят выступающие со сцены.
А среди участников митинга не стихает, а, наоборот, нарастает обсуждение самой насущной для этих людей на сегодня проблемы.
- Мы боимся работу потерять. Что нам делать, если завод закроется? По миру идти? Таксовать? Как детей кормить? Чем? Почему никто не даёт ответы на эти вопросы? - взволнованно спрашивает Артур, сообщивший, что он работает на предприятии слесарем.
- Гора красивая, ничего не скажешь. А что нам делать? Мы хотим есть! Нам этой красотой семью кормить? Люди, похоже, забыли про 90-е годы, про безработицу, когда буквально голодали. Мы не хотим этого в нашем городе! - говорит Сергей, мастер предприятия.
- Не всем же торговать! Мы, между прочим, поднимаем промышленность всех развитых стран! - подхватывают разговор другие заводчане.
14.40. Тем временем число участников митинга прибывает. Кажется, их число уже превысило 2,5 тысячи человек. Заводчане, поднимающиеся на сцену, чтобы выступить, делятся наболевшим.
- Я работаю кочегаром. Как молодому специалисту для меня гора - это гарантии, это работа, это красивый город. Но если завод закроют, красотой любоваться будет некому. А молодые уедут развивать другие города. Остальным придется выживать, - говорит выступающая молодая девушка.
Среди участников митинга ходит девушка и собирает подписи под письмом в адрес Путина и Медведева с просьбой обеспечить завод сырьем. Люди подписывают с большим желанием.
14.47. К людям с экологическим мировоззрением среди участников митинга и выступающих со сцены отношение по понятным в данном контексте причинам неоднозначное. "Ради пучка травы!" - достаточно красноречиво и эмоционально звучат некоторые выступления людей, которые не хотят закрытия завода и потери работы.
- Проблему должны решать не блогеры и диванные эксперты. Проблему должны решать специалисты, которые разбираются в этом, люди с государственным мышлением, - говорят со сцены участники митинга.
14.55. Особенно бурную реакцию у тысячного сообщества сотрудников предприятия и их близких, участвующих в митинге, вызвало очень эмоциональное выступление, адресованное, в первую очередь, оппонентам:
- 9000 рабочих, каждый из рабочих содержит пенсионеров, у каждого семья. Сколько всего получается? Треть города по миру пойдет! Ну-ка, блогеры, которые вокруг горы танцуют, идите поработайте! Попробуйте! - обратился со сцены мужчина.
Митингующие его поддержали воскликами одобрения и аплодисментами.
15.00. Слово взяли ветераны содового производства.
- Мы, работники, ветераны, стерлитамакцы, готовы защищать наш завод. В это тяжёлое время... Просим вас.... Помогите! - взволнованно произнес убеленный сединами пожилой человек с наградами на груди.
15.10. Со сцены зачитали письмо в адрес руководства страны, под которым собирались подписи участников митинга.
- Мы обязаны защитить "Соду"! Мы обязаны защитить Стерлитамак! - под овации прозвучал со сцены призыв.
Вообще с самого начала и до конца бросалось в глаза и буквально физически ощущалось вот что: людям, действительно, не все равно. Многие молча слушают выступающих, опустив голову, думая каждый о своем. И очевидно, что мысли эти не самые веселые, потому что для каждого закрытие содового производство может обернуться большой личной трагедией.
По окончании зачитывания текста резолюции участники митинга под звуки песни "Под крылом самолёта" стали, не спеша, расходиться, продолжая обсуждать главную тему дня - дальнейшую судьбу родного завода.