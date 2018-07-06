На здоровье: В Уфе проектируется новый спортивный комплекс

В этом уголке города своя атмосфера. Всего в километре шумит оживленный проспект Октября, но это пространство в районе бывшей вертолетной площадки, окруженное лесопосадкой, горожане не зря считают оазисом тишины. Живущие здесь люди особенно ценят умиротворяющую обстановку. Здесь часто можно увидеть бегающую по утрам молодежь, а также представителей более старшего поколения. Так что новость о скором строительстве нового спортивного комплекса в этом районе большинство местных жителей восприняли с радостью.