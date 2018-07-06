mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Михаил Булгаков стал самым популярным русским автором у иностранцев

6 июля 2018, 20:08
По словам главы «Московского Дома книги» Надежды Михайловой, с начала первенства планеты по футболу продажи трудов Михаила Булгакова подскочили на 30%.

Чаще всего зарубежные гости приобретают книгу «Мастер и Маргарита» на английском языке. Об этом шестого июля пишет газета «Известия».

Довольно хорошо «Мастер и Маргарита» продается на итальянском и немецком языках. Продажи трудов Александра Пушкина увеличились в два раза. Особенно хорошо разбирают «Евгения Онегина».

Довольно часто туристы спрашивают «Анну Каренину» (Лев Толстой), «Доктора Живаго» (Борис Пастернак) и «Идиота» (Федор Достоевский).

Кроме художественной литературы зарубежные фанаты часто берут путеводители на английском языке по городам, принимающим ЧМ-2018.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48