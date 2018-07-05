Комиссия по этике Госсобрания Башкирии оценила поведение коллег

Первым в повестке дня был обозначен слуга народа и председатель Башкирской республиканской коллегии адвокатов Булат Юмадилов. На него поступили жалобы от неизвестных людей, по этой причине анонимности жалобы остались без ответа. Без ответа жалобы на г-на Юмадилова остались еще и по причине того, что делами вокруг БРКА занимаются следователи Следственного комитета России. Поэтому, бежать впереди следователей, отвечая на жалобы, было бы не совсем корректно.