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ФК «Уфа» проиграл «Ред Булл Зальцбургу»

5 июля 2018, 09:22
Уфимцы провели третий контрольный матч на сборах в австрийском Леоганге.

Встреча прошла под диктовку соперника и завершилась его крупной победой 3-0. Подопечным Сергея Томарова противостоял довольно сильный соперник. Австрийский Ред Булл Зальцбург в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги Европы. Красные буйволы не стали стесняться неведомого им доселе оппонента из далекого Башкортостана, в первом тайме забив два мяча.

Cчет открыл Златко Юнузович, поразив ворота Александра Беленова дальним ударом. Позже состоялся второй гол австрийцев. Отличился Жером Онгене. Поставил точку в матче Смаил Превляк, завершив атаку с ходу - 3-0.

5 июля ФК «Уфа» проведет четвертую игру на австрийских сборах. Cоперник - немецкий «Юрдинген 05», заменивший в последний момент «Баварию-2». «Ред Булл» (Зальцбург, Австрия) - «Уфа» (Уфа, Россия) – 3:0 (2:0). «Уфа»: Беленов – Живоглядов (Сухов, 46), Неделчару, Никитин (Тумасян, 46), Аликин, Йокич (Круговой, 61) - Салатич (Безденежных, 69) Пауревич, Обляков - Игбун (Пуцко, 77), Фатаи (Кротов, 46).

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