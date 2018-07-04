В сети из-за PR-скандала начался флешмоб «Я не покупаю в Леруа Мерлен»

«Хочется сказать, что я теперь скорее выберу другую компанию для своих закупок, чем пойду в Леруа. Хотя магазин реально нравится и планировал там покупать кухню. Но поддерживать такую компанию живя в России — неприемлемо. Мне жаль, но я буду голосовать рублем если они не уволят этого сотрудника. Именно уволят, а не отстранят на время по антикризисному плану этого самого сотрудника».