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Posted 4 июля 2018, 08:00

Published 4 июля 2018, 08:00

Modified 17 октября 2022, 19:28

Updated 17 октября 2022, 19:28

В сети из-за PR-скандала начался флешмоб «Я не покупаю в Леруа Мерлен»

4 июля 2018, 08:00
Из-за оскорбления россиян пиарщицу Галину Панину временно отстранили от работы.

Скандал с русофобным пиар‐агентом сети строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» Галиной Паниной близится к завершению. В компании уже публично принесли извинения за слова своей сотрудницы, а сама она решила уволиться по собственному желанию, сообщает «Взгляд».

Напомним, причиной скандала в крупной компании стал пост в социальных сетях сотрудницы пиар-агентства компании Галины Паниной. Она написала «об умении праздновать», сообщив о сожжении девушки «пьяными фанатами». Кроме того, в своей публикации Панина заявила, что таким образом «вскрывает ватку». Под определением «ватка» подразумевались большинство россиян. На следующий день Панина написала, что сожалеет о том, что ее сообщение восприняли «как новостное сообщение от СМИ».

Отметим, что расследованием трагедии, о которой упомянула Панина, занимаются правоохранительные органы. При этом нигде не сообщалось, что девушку убили футбольные фанаты. Сама трагедия произошла 1 июля. Молодой парень обнаружил в поселке под Москвой обнаженное и обожженное тело девушки. В настоящее время она находится в ожоговом центре и за её жизнь борются врачи. Как девушка оказалась на улице в таком состоянии и что с ней произошло пока неизвестно.

До этого решение о временном отстранении не устроило некоторых клиентов «Леруа Мерлен». Общественность даже заявила об угрозе бойкота компании и запустила в сети флешмоб #Я_не_покупаю_в_Леруа_Мерлен.

«Если вы ее не уволите, то ряд людей перестанет покупать у вас что-либо. Потери в целом будут небольшие. Процента два-три. Но эти небольшие потери — очень большие деньги. Сами решайте, что вам дороже — создавать себе негативный имидж (которым без сомнения воспользуются конкуренты) или сообщить даме, что ей лучше уйти по той или иной причине. Это реально вопрос миллионов и не рублей. Думайте».

«Хочется сказать, что я теперь скорее выберу другую компанию для своих закупок, чем пойду в Леруа. Хотя магазин реально нравится и планировал там покупать кухню. Но поддерживать такую компанию живя в России — неприемлемо. Мне жаль, но я буду голосовать рублем если они не уволят этого сотрудника. Именно уволят, а не отстранят на время по антикризисному плану этого самого сотрудника».

«Леруа Мерлен Россия, временно? Да ее только за корявый русский язык, каким она пытается изъясняться, стоило бы уволить с этой позиции! А уж за такое беспардонное свинство — прямиком на биржу труда! Позор вам!»

Флешмоб #Я_не_покупаю_в_Леруа_Мерлен начали пользователи соцсетей и подхватили именитые бизнесмены, журналисты и политики.

Напомним, что в Уфе работают 2 гипермаркета компании.

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