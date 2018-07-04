Синоптики: в Башкирию придет апокалиптическая жара +38

Как говорят в уфимском сегменте фейсбука, сейчас бы почитать новости про «А будет ли вообще лето в этом году?». Но это было давно: уже которую неделю на всей Terra Bashkiria стоит невыносимая жара – столбик термометра днем редко опускается ниже 25-27, а то и 30 градусов в самые удачные моменты.