Обеды детей-сирот в Башкирии заменили деньгами

Речь идет о тех случаях, когда в организациях для детей-сирот и детей, которые остались без попечения взрослых, нет возможности организовать горячее питание или же когда горячим детей кормят только 1 раз в день. Или же если дети сами захотят вместо обедов получать деньги на питание. В этих случаях детям будут выдаваться деньги в сумме, которой должно хватить на покупку продуктов питания.