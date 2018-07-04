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Обеды детей-сирот в Башкирии заменили деньгами

4 июля 2018, 10:26
Это призвано улучшить условия содержание детей.

Речь идет о тех случаях, когда в организациях для детей-сирот и детей, которые остались без попечения взрослых, нет возможности организовать горячее питание или же когда горячим детей кормят только 1 раз в день. Или же если дети сами захотят вместо обедов получать деньги на питание. В этих случаях детям будут выдаваться деньги в сумме, которой должно хватить на покупку продуктов питания.

- Также ежемесячно будет выдаваться компенсация для покупки одежды, обуви, инвентаря, – сказала министр образования Башкирии Гульназ Шафикова.

Об этих дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот было рассказано на заседании президиума правительства Башкирии, которое состоялось 3 июля.

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#Новости#Питание школьников#Дети-сироты#Сироты#Школа#Марат Гареев#Общество
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