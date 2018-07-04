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На матче Англия-Колумбия был задержан разыскиваемый Интерполом британец

4 июля 2018, 18:00
Накануне в России в ходе встречи 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018 года полицейские взяли под стражу, находящегося в международном розыске гражданина Великобритании.

Разыскиваемый по линии Интерпола иностранец пришел на игру сборной Англии со сборной Колумбии. Об этом четверного июля пишет газета «Известия».

Британец по фамилии Хорси был объявлен в международный розыск Объединенными Арабскими Эмиратами в июне нынешнего года. Какое преступление совершил задержанный в РФ иностранец не сообщается.

Отметим, что футбольный матч между Англией и Колумбией закончился со счетом 4:3. Англичане смогли вырвать победу во время серии пенальти, после окончания основного и дополнительного времени игры.

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