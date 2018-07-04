На матче Англия-Колумбия был задержан разыскиваемый Интерполом британец

Разыскиваемый по линии Интерпола иностранец пришел на игру сборной Англии со сборной Колумбии. Об этом четверного июля пишет газета «Известия».
Британец по фамилии Хорси был объявлен в международный розыск Объединенными Арабскими Эмиратами в июне нынешнего года. Какое преступление совершил задержанный в РФ иностранец не сообщается.
Отметим, что футбольный матч между Англией и Колумбией закончился со счетом 4:3. Англичане смогли вырвать победу во время серии пенальти, после окончания основного и дополнительного времени игры.