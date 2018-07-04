Каршеринг, такси или авто: на чем уфимцу ездить удобнее

Вариант второй. Общественный транспорт. Тот, что я отвергал последние годы. Но теперь с удовольствием им пользуюсь. Для того, чтобы не разочароваться в этом способе передвижения, должно выполниться несколько условий. Первое – вы можете выезжать с работы и на работу не в час пик, то есть иметь свободный график. Уже в 10 утра автобусы полупустые. Второе – вы должны жить не более чем в 5-10 минутах хоть от остановки и на линии, где не менее трех маршрутов в нужную сторону. Как вы уже поняли, у меня эти условия выполняются, и я без проблем передвигаюсь на автобусе. Из минусов - состояние автобусов отвратное, транспортная логистика в городе никакая и люди. Для меня, как отъявленного социопата – это настоящее испытание. Но это перекрывает огромный бонус, каждый день у меня есть минимум один час на чтение книги, вместо 10 минут перед тем, как вырубиться в кровати.