Федерация автовладельцев России: на 76% АЗС недоливают топливо

В рамках борьбы с подорожанием топлива правительство также убедило крупные нефтяные компании заморозить цены в розничном сегменте — но не в оптовом. На этом фоне независимые сети АЗС поспешили заявить, что такой дисбаланс грозит им закрытием, и тогда цены на бензин могут подскочить до 100 рублей за литр.