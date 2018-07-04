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Федерация автовладельцев России: на 76% АЗС недоливают топливо

4 июля 2018, 16:58
Такой вывод сделала после проведенного исследования Федерация автовладельцев России (ФАР).

Мониторинг недолива был проведен на 34 АЗС в 13 регионах России. Его итоги опубликовала «Медуза» со ссылкой на ФАР.

Как выяснилось, в среднем на заправках недоливают 5% оплаченного бензина. Максимальный недолив — 19% — был замечен на одной из АЗС федеральных и региональных сетей.

Тем временем, по данным Росстата, в январе-мае 2018 года бензин подорожал на 7,3% при общем уровне инфляции в 1,6%. Для борьбы с ростом цен правительство с 1 июня снизило акцизы на топливо. И в итоге через несколько недель ФАС сообщила о стабилизации цен на бензин.

В рамках борьбы с подорожанием топлива правительство также убедило крупные нефтяные компании заморозить цены в розничном сегменте — но не в оптовом. На этом фоне независимые сети АЗС поспешили заявить, что такой дисбаланс грозит им закрытием, и тогда цены на бензин могут подскочить до 100 рублей за литр.

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#Новости#Бензин#Татьяна Майорова,#Экономика
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