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Экс-министр обороны Сердюков вышел из руководства УМПО

4 июля 2018, 16:39
На собрании акционеров компании сменили половину совета директоров.

Бывший министр обороны России, а ныне индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, возглавлявший совет директоров ПАО ОДК УМПО с лета 2016 года, покинул этот пост. Новый состав совета директоров был избран на общем собрании акционеров общества, которое состоялось 29 июня. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ – Башкортостан».

В новом совете директоров сменилось более половины членов. В частности, места четырех представителей «Ростеха», включая Анатолия Сердюкова, заняли три представителя «Объединенной двигателестроительной компании», а также руководитель направления управления финансовыми рисками «Ростеха».

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#Новости#Уфа#Марат Гареев#Экономика
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