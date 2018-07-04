Экс-министр обороны Сердюков вышел из руководства УМПО

Бывший министр обороны России, а ныне индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, возглавлявший совет директоров ПАО ОДК УМПО с лета 2016 года, покинул этот пост. Новый состав совета директоров был избран на общем собрании акционеров общества, которое состоялось 29 июня. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ – Башкортостан».