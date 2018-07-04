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Posted 4 июля 2018, 11:39

Published 4 июля 2018, 11:39

Modified 17 октября 2022, 19:29

Updated 17 октября 2022, 19:29

Экс-министр обороны Сердюков вышел из руководства УМПО

4 июля 2018, 11:39
На собрании акционеров компании сменили половину совета директоров.

Бывший министр обороны России, а ныне индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, возглавлявший совет директоров ПАО ОДК УМПО с лета 2016 года, покинул этот пост. Новый состав совета директоров был избран на общем собрании акционеров общества, которое состоялось 29 июня. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ – Башкортостан».

В новом совете директоров сменилось более половины членов. В частности, места четырех представителей «Ростеха», включая Анатолия Сердюкова, заняли три представителя «Объединенной двигателестроительной компании», а также руководитель направления управления финансовыми рисками «Ростеха».

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#Экономика#Новости#Уфа
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