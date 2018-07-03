В Уфе общественницы посыпали солью вход в Дом правительства

- Это Дом Правительства Республики Башкортостан. Именно отсюда пять лет назад нас отправили в суды. Видимо, рассчитывая на скорую победу той подлости и лжи, с которой строится «Кроношпан». Но даже судьи не выдерживают давления, из-за которого вынуждены принимать несправедливые решения. Примите же и вы ту часть неадеквата и страха, с которой нас встретили в последних судах Ленинского района, – так объяснили свои действия общественницы.