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В Уфе на митинг обманутых дольщиков пришли 300 человек

2 июля 2018, 14:38
Выяснилось, что «дорожные карты» для решения проблем дольщиков, разработанные властями, так и не работают.

В акции обманутых дольщиков у ДК «Химик» приняли участие более 300 человек, сообщает «Коммерсантъ-Уфа». На площади собрались участники долевого строительства следующих жилых комплексов: «Новобулгаково» (застройщик — ООО «Стройвертикаль»), «Миловский парк» (ООО «Килстройинвест»), «Серебряный ручей» («Крона»), а также домов компаний «Башинвестдом», «Интеграл», «Строитель», стерлитамакского ООО «Башстрой» (микрорайон «Добролюбово») и «ЕТЗК».

Зульфия Гайсина, которая представляет движение «Открытая Россия» сообщила, что «дорожные карты» для решения проблем дольщиков, разработанные властями, не работают. Времени на согласительные процедуры с инстанциями уходит много, но никакого результата это не приносит.

Дольщики обращались в Госдуму, правоохранительным органам и региональным властям – уточнить способы законодательной поддержки обманутых дольщиков, принять меры для возбуждения уголовных дел и детализировать «дорожные карты» соответственно.

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