В Башкирии осудили женщину за ложную информацию о терроризме

В Стерлитамаке 14 ноября прошлого года утром женщина позвонила в полицию и сообщила о грядущем акте терроризма из-за того, что полицейские долго не приезжали на место совершения преступления по факту хищения ее имущества, сообщили в пресс-службе Стерлитамакского суда. Она заявила, что вытащила газовый шланг и сейчас взорвет весь дом.