Как уфимцу не стать жертвой финансовой пирамиды

С тех самых лихих 90-х и не менее лихого начала нулевых, когда слава и почет (сомнительные, конечно же, и не в позитивном смысле) финансовых пирамид гремели, что называется, из каждого утюга, казалось бы, времени прошло много и безвозвратно. Ну не могли эти все МММ и «Властелины» с «Хопрами» не научить людей, что сыра в мышеловке все-таки много и бесплатно не бывает. Ан нет: оказывается, последователи дела Мавроди живут и, что интересно, вполне себе процветают.