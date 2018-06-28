УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам «Доход» и «Комфорт» в долларах США

По линейке вкладов «Доход» (в том числе в пакетах услуг «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет»), вне зависимости от срока вклада ставки повышены – на 0,3% годовых. По линейке вкладов «Комфорт» (в том числе в пакетах услуг «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет») со срочностью от 6 до 24 месяцев – на 0,2% годовых.