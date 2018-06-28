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Уфимские футболистки разгромили в Кирове местный Динамо-ВятСШОР

28 июня 2018, 18:13
Это был матч 1/16 финала Кубка России.

Наши девушки встречались с кировчанками и добились убедительной победы. Женский футбольный клуб Уфа в очном поединке с Динамо-ВятСШОР приехал в ранге фаворита. Уфимки уже в дебюте встречи забили два быстрых гола, а остальное было делом техники.

В итоге гостьи учинили хозяйкам поля форменный разгром, отправив в их ворота девять (!) мячей. К чести кировчанок, они сумели отличиться дважды. Итоговый счет 9-2. Теперь, в 1/8 финала уфимские девушки встретятся с ижевским ЖФК «Торпедо». Матч состоится 30 июня.

Кубок России по футболу среди женских команд 2018 года. 1/16 финала. «Динамо-ВятСШОР» (Киров) – ЖФК «Уфа» (Уфа) – 2:9 (1:2). Голы: Юлия Бабаева (29), Анна Халявина (48) – Екатерина Храмцова (32), Виолетта Степанова – 2 (35, 52), Юлия Лайне – 5 (61, 66, 87, с пенальти, 90+, 90+), Глафира Жукова (85). 26 июня 2018 г. 17.00 мск. Киров. Стадион «ВятСШОР». 100 зрителей. +27 градусов.

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