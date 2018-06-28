Сносить нельзя восстановить: кто из мэров Уфы чаще других сносил памятники

Особенно это дело любопытно в контексте того, кто в определенные периоды времени руководил Уфой, то есть, при ком снос зданий, представляющих исторический и культурный интерес, носил массовый характер, а при ком не очень-то. На основе данных, подготовленных «Архзащитой Уфы», мы составили своеобразный рейтинг уфимских градоначальников по внесению вклада в уничтожение культурного наследия Уфы. Очень интересно, кто из уфимских мэров – нынешнего и некогда бывших у власти, «наворотил делов» больше. Давайте посмотрим.