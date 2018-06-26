ФАС готовит президенту доклад о ценах на авиатопливо

Posted 26 июня 2018, 10:41
Published 26 июня 2018, 10:41
Modified 17 октября 2022, 19:25
Updated 17 октября 2022, 19:25
Ответственным за подготовку документа назначен глава ФАС Игорь Артемьев. Об этом пишет RNS.
Поручение о подготовке доклада дал сам президент России после проведения «Прямой линии» с населением седьмого июня.
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