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Posted 26 июня 2018, 10:41

Published 26 июня 2018, 10:41

Modified 17 октября 2022, 19:25

Updated 17 октября 2022, 19:25

ФАС готовит президенту доклад о ценах на авиатопливо

26 июня 2018, 10:41
К первому августа Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо представить президенту России Владимиру Путину доклад о мониторинге цен на авиационное топливо.

Ответственным за подготовку документа назначен глава ФАС Игорь Артемьев. Об этом пишет RNS.

Поручение о подготовке доклада дал сам президент России после проведения «Прямой линии» с населением седьмого июня.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика#Новости
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