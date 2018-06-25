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Posted 25 июня 2018, 14:33

Published 25 июня 2018, 14:33

Modified 17 октября 2022, 19:24

Updated 17 октября 2022, 19:24

Японцы протестуют против строительства на Окинаве военного аэродрома США

25 июня 2018, 14:33
В Японии жители острова Окинава протестуют против строительства нового аэродрома для военной базы США. Японцы подплыли к поселку Хэноко, где ведется строительство, на 70 надувных лодках и устроили акцию протеста.

Некоторые протестующие проникли через забор на строительный объект, но их задержала береговая охрана. Демонстранты держали плакаты с надписями «Нет новой базе в Хэноко!» и «Вывести все базы». Об этом пишет газета «Известия».

В середине августа рабочие начнут засыпать грунт в море у Хэноко, чтобы построить взлетно-посадочную полосу для военной авиации США.

Жители и власти Окинавы выступают против пребывания на острове американских военных. По словам губернатора Окинавы Такэси Онага, на острове, который составляет лишь 0,6% Японии, расположено 70% военных объектов США.

В начале июня Министерство обороны Японии выразило недовольство действиями США после того, как самолет F-15 потерпел крушение около Окинавы.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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